"Заснував турклуб та захищав Україну": на війні загинув відомий спелеолог Борис Гора

Про втрату 23 жовтня повідомила у Facebook донька воїна Аліна Ярмакова. Вона написала, що родичі чекають на результати експертизи, а детальнішу інформацію про прощання оприлюднять згодом. Звістка про загибель захисника викликала хвилю співчуттів серед його друзів, колег і побратимів.

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Чим запам'ятався Борис Гора?

Борис Гора народився 10 березня 1969 року в Тернополі. У 1990-х роках при скаутській організації "Пласт" він заснував туристичний клуб "Кристал", де навчав молодь, організовував змагання та походи в гори.

Згодом чоловік оселився в селі Залісся Чортківського району, що розташоване поблизу печери Млинки. Там він облаштував спелеобазу, працював гідом, влаштовував сплави Дністром і виступав на захист екології річки.

Борис Гора / Фото з мережі

Окрім мандрівок, чоловік займався волонтерством, дбав про тварин та створив у власній садибі мінімузей із подарунками від туристів.

Військовий і мандрівник Андрій Мельничук згадав внесок Бориса Гори в розвиток туристичного руху Тернопільщини у 1990-х роках. За його словами, Гора підготував сотні інструкторів, був досвідченим методистом і послідовно дотримувався патріотичних поглядів.

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"Борис Гора став лідером туристичного руху Тернопілля в голодні 90-ті. Борис мав патріотичну позицію, коли це було геть немодно. Він робив з неї стиль. Добре, коли дитинство і такі люди є за спиною. Погано, що за спиною вже наше покоління. Борис загинув на війні. Честь! Вічна пам'ять", – написав Андрій Мельничук.

Після початку повномасштабного вторгнення Борис Гора став на захист України від російських окупантів.

Нагадаємо, що 24 жовтня також повідомили про смерть ветеранки та парамедикині батальйону "Госпітальєри" Олени Шарговської, відомої під позивним "Джейн". Вона рятувала життя українських військових на найнебезпечніших ділянках фронту.