Некролог военного нашли на сайте проекта "Свошники.рф", а его гибель подтвердили через реестр наследственных дел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное СМИ "Медиазона".

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Что известно о гибели Андрея Головацкого

В феврале 2019 года генерал-майора в отставке Головацкого приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным во взяточничестве в крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

По версии следствия, военные платили ему и еще двум должностным лицам – генерал-лейтенанту в отставке Леониду Кривоносу и капитану запаса Минобороны Вадиму Зуеву – за продление контрактов или смену места службы. Кривонос получил 9,5 лет колонии, а Зуев – 7,5 лет.

За несколько дней до вынесения приговора Головацкий традиционно для россиян записал видеообращение к кому, как не Владимиру Путину, где заявил, что дело против него было сфабриковано. В 2022 году проект Gulag-Info опубликовал его открытое письмо к председателю Росгвардии Виктору Золотову и другим высокопоставленным чиновникам, в котором он признавал получение взятки в 130 тысяч рублей и просил прощения за "свое позорное правонарушение".

Информации о том, что Головацкий отправился воевать в Украину, не было в публичном пространстве. По данным СМИ, он погиб 30 июня 2024 года.

Андрей Головацкий при этом родился на Луганщине. В 2015 году Путин уволил его с военной службы.