В 2022 году Сапрунов пообещал знакомым еще увидеться, однако домой вернулся в пакете.
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Что известно об Александре Сапрунове
О смерти российского театрального деятеля уже заявили на странице его коллектива. Однако его фанатам не сообщили ни где он погиб, ни направление службы. Также тайной остается его звание и дата смерти.
Со страницы Сапрунова известно, что он попрощался с подписчиками в сентябре 2022 года, когда в стране-агрессоре проводили "частичную мобилизацию". Скорее всего он служить не рвался, но отказаться побоялся.
В своем последнем сообщении он рассказывал о "временной паузе" и еще надеялся вернуться домой. Однако после встречи с ВСУ возвращаться домой ему пришлось вперед ногами. "Словами невозможно передать боль и скорбь, которую чувствуют друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова", – жалуются пропагандисты.
Потери врага в войне колоссальные
- Сейчас враг терпит больше потерь на Востоке, а именно на Авдеевском направлении, где пытается идти в наступление.
- В общей сложности по состоянию на утро 6 ноября потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения составляют около 305 970. Со сутки были ликвидированы еще 880 человек.
- Кроме того, недавно со слов пропагандистских СМИ стало известно, что Силы обороны ликвидировать российского полковника, представителя следственного комитета Виктора Передерия, а также командира батальона "Терек" Владимира Попова.