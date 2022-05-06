На войну против Украины продолжают присылать российских срочников, – разведка

Несмотря на заверения российских властей, что на войну России против Украины не будут отправлять солдат, проходящих срочную службу, это постоянно происходит.

Срочников все больше в армии России

Украинская разведка выяснила, что из-за огромных потерь России на войне им нужно срочно пополнять резервы "живой силы". Все чаще фиксируются случаи решения этой проблемы из-за военных срочной службы.

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ГУР установило, что в состав 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Иваново, привлекают военнослужащих срочной службы к боевым действиям на территории Украины. Сейчас это вооруженное формирование оккупантов участвует в боях на территории Харьковской области.

Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8-й армии южного военного округа вооруженных сил России проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины,

– отметили в разведке.

Мобилизация медиков Крыма

Также там установили, что российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безоплатную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Оккупанты говорят, что цель таких рабочих поездок – "оказание помощи".

Дезертирство и нежелание воевать против украинской армии

В разведке отмечают, что участились случаи дезертирства захватчиков из оккупационной российской армии. К примеру, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих России. Они не хотят вступать в боевые действия с украинской армией и скрылись с места дислокации подразделения.

Помощь украинской разведке

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщает, что разведка США предоставляет беспрецедентный объем данных украинским военным. Она помогла уничтожить многих российских офицеров. Однако разведка США не сообщает украинской стороне о передвижении высшего руководства, потому что Кремль это может расценить как вмешательство в войну, что приведет к эскалации.

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