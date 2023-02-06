Инцидент произошел в селе Сокол Рожищенской общины. Представители УПЦ МП в течение недели вывозили технику, мебель и другие вещи.

Кстати говоря Удивительно их называть духовенством, – Данилов о новых санкциях против РПЦ

Вывезли даже унитаз

Жители Сокола рассказывают, что из дома демонтировали всю сантехнику, в частности ванную и унитаз. Журналисты получили видео из дома. На кадрах видно, что он почти пуст.

Видео из дома:

УПЦ МП не хотели уезжать

Скандал в приходском доме разгорелся несколько месяцев назад. Местное СМИ писало, что в ноябре представители УПЦ МП продолжали пользоваться зданием религиозной общины Свято-Троицкого храма ВЦУ. Их просили освободить дом, но они не реагировали.

Местные рассказывали, что раньше там жил настоятель храма, однако он уехал задолго до того, как община решила покинуть Московский патриархат. Затем сторонники УПЦ МП стали проводить в доме богослужения.

Обратите внимание! Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых в России. Официально УПЦ МП не подчинена РПЦ. Однако после многочисленных находок правоохранителей возникают сомнения. К примеру, во время обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября нашли пророссийскую литературу и не только.