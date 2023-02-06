Інцидент стався у селі Сокіл Рожищенської громади. Представники УПЦ МП протягом тижня вивозили техніку, меблі та інші речі.

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Вивезли навіть унітаз

Жителі Сокола розповідають, що з хати демонтували усю сантехніку, зокрема, ванну та унітаз. Журналісти дістали відео з будинку. На кадрах видно, що він майже пустий.

Відео з будинку:

УПЦ МП не хотіли виїжджати

Скандал у парафіяльному будинку розгорівся ще кілька місяців тому. Місцеве ЗМІ писало, що у листопаді представники УПЦ МП продовжували користуватися будинком релігійної громади Свято-Троїцького храму ПЦУ. Їх просили звільнити будинок, але ті не реагували.

Місцеві розповідали, раніше там жив настоятель храму, однак він виїхав задовго до того, як громада вирішила покинути Московський патріархат. Потім прихильники УПЦ МП стали проводити в хаті богослужіння.

Зверніть увагу! Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Офіційно УПЦ МП не є підпорядкованою РПЦ. Однак після численних знахідок правоохоронців виникають сумніви. Наприклад, під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада знайшли проросійську літературу і не тільки.