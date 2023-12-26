Четверым фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в вымогательстве денег в условиях военного положения с угрозой применения насилия. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 26 декабря.

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"Выбивали" из военного надуманный долг

Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тысяч в гривневом эквиваленте из раненого воина-гранатометчика ВСУ. Украинский защитник вернулся из передовой для лечения и реабилитации.

По данным следствия, 26-летний осужденный, уже отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии, решил "выбить" у знакомого военнослужащего 3000 долларов надуманного долга. В конце октября 2023 года он позвонил по телефону военному с угрозами и требованием отдать деньги.

В Волынской областной прокуратуре отметили, что впоследствии за дело взялись трое его ранее судимых подельников, находившихся на свободе — двое 24-летних и 22-летний жители Луцка.

По данным СБУ, у них были тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.

Не только требовали деньги, но и избивали украинского военного

Члены банды наведались в жилище потерпевшего, а впоследствии постоянно терроризировали мужчину, угрожали, избивали его.

Услышав отказ в уплате "долга", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убой шейного отдела позвоночника. В случае дальнейшего сопротивления рекетирам ему угрожали физической расправой.

В назначенный день передачи средств, 23 декабря, стражи порядка задержали злоумышленников в одном из заведений отдыха в Луцке.

СБУ обезвредила преступную банду, которая "выбивала" деньги у раненого украинского воина / Фото СБУ

В настоящее время всем четырем фигурантам (включая осужденного в колонии) сообщили о подозрении по статье вымогательства, совершенного организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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