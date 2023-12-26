Четверым фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в вымогательстве денег в условиях военного положения с угрозой применения насилия. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 26 декабря.
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"Выбивали" из военного надуманный долг
Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга более чем в 120 тысяч в гривневом эквиваленте из раненого воина-гранатометчика ВСУ. Украинский защитник вернулся из передовой для лечения и реабилитации.
По данным следствия, 26-летний осужденный, уже отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии, решил "выбить" у знакомого военнослужащего 3000 долларов надуманного долга. В конце октября 2023 года он позвонил по телефону военному с угрозами и требованием отдать деньги.
В Волынской областной прокуратуре отметили, что впоследствии за дело взялись трое его ранее судимых подельников, находившихся на свободе — двое 24-летних и 22-летний жители Луцка.
По данным СБУ, у них были тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.
Не только требовали деньги, но и избивали украинского военного
Члены банды наведались в жилище потерпевшего, а впоследствии постоянно терроризировали мужчину, угрожали, избивали его.
Услышав отказ в уплате "долга", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убой шейного отдела позвоночника. В случае дальнейшего сопротивления рекетирам ему угрожали физической расправой.
В назначенный день передачи средств, 23 декабря, стражи порядка задержали злоумышленников в одном из заведений отдыха в Луцке.
СБУ обезвредила преступную банду, которая "выбивала" деньги у раненого украинского воина / Фото СБУ
В настоящее время всем четырем фигурантам (включая осужденного в колонии) сообщили о подозрении по статье вымогательства, совершенного организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Операции СБУ: последние новости
- СБУ во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины смогли ликвидировать коррупционную схему. Об этом стало известно 22 декабря. Эта схема касалась приобретения боеприпасов для наших военных на сумму около 1,5 миллиарда гривен. Известно, что в результате комплексных мероприятий в Киеве был задержан руководитель одного из Главных управлений Министерства обороны. Он причастен к этой сделке.
- Служба безопасности Украины также взялась за русского олигарха Михаила Фридмана. Его объявили в розыск. Согласно сообщению на сайте Министерства внутренних дел, Михаил Фридман пропал 10 октября 2023 года. А разыскивают его по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".