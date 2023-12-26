Чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру у вимаганні грошей в умовах воєнного стану із погрозою застосування насильства. Про це повідомили в Службі безпеки України 26 грудня.
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"Вибивали" з військового надуманий борг
Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" неіснуючого боргу у понад 120 тисяч у гривневому еквіваленті з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ. Український захисник повернувся з передової для лікування та реабілітації.
За даними слідства, 26-річний засуджений, який вже відбуває покарання в Маневицькій виправній колонії, вирішив "вибити" у знайомого військовослужбовця 3000 доларів надуманого боргу. Наприкінці жовтня 2023 року він зателефонував військовому з погрозами й вимогою віддати гроші.
У Волинській обласній прокуратурі зазначили, що згодом за справу взялися троє його раніше судимих спільників, які перебували на волі — двоє 24-річних та 22-річний жителі Луцька.
За даними СБУ, вони мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.
Не лише вимагали гроші, а й били українського військового
Члени банди навідалися до житла потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка, погрожували, били його.
Почувши відмову у сплаті "боргу", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам йому погрожували фізичною розправою.
У призначений день передачі коштів, 23 грудня, правоохоронці затримали зловмисників в одному із закладів відпочинку у Луцьку.
СБУ знешкодила злочинну банду, яка "вибивала" гроші у пораненого українського воїна / Фото СБУ
Наразі всім чотирьом фігурантам (включно із засудженим у колонії) повідомили про підозру за статтею вимагання, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Операції СБУ: останні новини
- СБУ у взаємодії та за сприяння міністра оборони України змогли ліквідувати корупційну схему. Про це стало відомо 22 грудня. Ця схема стосувалася придбання боєприпасів для наших військових на суму майже 1,5 мільярда гривень. Відомо, що у результаті комплексних заходів у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міністерства оборони. Він причетний до цієї оборудки.
- Служба безпеки України також взялася за російського олігарха Міхаїла Фрідмана. Його оголосили у розшук. Згідно з повідомленням на сайті Міністерства внутрішніх справ, Міхаїл Фрідман зник 10 жовтня 2023 року. А розшукують його за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".