Чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру у вимаганні грошей в умовах воєнного стану із погрозою застосування насильства. Про це повідомили в Службі безпеки України 26 грудня.

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"Вибивали" з військового надуманий борг

Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" неіснуючого боргу у понад 120 тисяч у гривневому еквіваленті з пораненого воїна-гранатометника ЗСУ. Український захисник повернувся з передової для лікування та реабілітації.

За даними слідства, 26-річний засуджений, який вже відбуває покарання в Маневицькій виправній колонії, вирішив "вибити" у знайомого військовослужбовця 3000 доларів надуманого боргу. Наприкінці жовтня 2023 року він зателефонував військовому з погрозами й вимогою віддати гроші.

У Волинській обласній прокуратурі зазначили, що згодом за справу взялися троє його раніше судимих спільників, які перебували на волі — двоє 24-річних та 22-річний жителі Луцька.

За даними СБУ, вони мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Не лише вимагали гроші, а й били українського військового

Члени банди навідалися до житла потерпілого, а згодом постійно тероризували чоловіка, погрожували, били його.

Почувши відмову у сплаті "боргу", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву рекетирам йому погрожували фізичною розправою.

У призначений день передачі коштів, 23 грудня, правоохоронці затримали зловмисників в одному із закладів відпочинку у Луцьку.

СБУ знешкодила злочинну банду, яка "вибивала" гроші у пораненого українського воїна / Фото СБУ

Наразі всім чотирьом фігурантам (включно із засудженим у колонії) повідомили про підозру за статтею вимагання, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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