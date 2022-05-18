Немедленно возьмите свой тревожный чемодан и спускайтесь в укрытие. Об этом сообщает 24 канал.
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Повторную тревогу объявили около 21:40. Сначала – на Востоке и Юге. В то же время в Днепре, Харькове и Донецке отбоя не было еще с предыдущей тревоги, то есть с 18 часов.
Через 20 минут опасность распространилась на остальные области. Сирены включили уже во всех регионах, кроме западных.
В каких областях объявили тревогу
- Черкасской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Черниговской.
Заметим, перед тем, около 19:20, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. На Востоке сирены зазвучали несколько ранее. Ориентировочно через 2 часа власти сообщили об отбое.
Карта тревог по состоянию на 22:06 / Скриншот єМапа
К теме смотрите видео о том что делать, когда раздается сирена: