Негайно візьміть свою тривожну валізку та спускайтеся в укриття. Про це повідомляє 24 канал.

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Повторну тривогу оголосили близько 21:40. Спершу – на Сході та Півдні. Водночас у Дніпрі, Харкові та Донецьку відбою не було ще від попередньої тривоги, тобто з 18 години.

Через 20 хвилин небезпека поширилася на решту областей. Сирени увімкнули вже у всіх регіонах, крім західних.

У яких областях оголосили тривогу

Черкаській,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Одеській,

Миколаївській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Чернігівській.

Зауважимо, перед тим, близько 19:20, повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. На Сході сирени залунали дещо раніше. Орієнтовно через 2 години влада повідомила про відбій.



Карта тривог станом на 22:06 / Скриншот єМапа

Під час першої тривоги лунали вибухи

Мешканці Вінницької області, а також міста Конотоп Сумської області почули звуки вибухів. Місцева влада закликала людей не виходили з укриттів. Що саме трапилося – наразі невідомо.

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До теми дивіться відео про те, що робити, коли лунає сирена: