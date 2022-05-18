Про це 24 каналу розповів радник Офісу президента Олексій Арестович. Він також зазначив, що попри все, якщо оглянути загальну картину бойових дій, то ще тиждень тому ніхто не міг уявити, що ЗСУ наступатимуть на певних напрямках.

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За словами Олексія Арестовича, зміна риторики Кремля та можливість наших сил переходити у контрнаступ на окремих ділянках свідчить про те, що:

до нас надходить зброя;

у нас з'явився наступальний потенціал.

На його думку – росіяни розсіюються, адже якщо проаналізувати дані нашої розвідки, то окупанти масово відмовляються від війни, їм важко наступати. Характер війни змінюється і не на користь ворога.

Беру на себе сміливість заявити, що росіяни чудово зрозуміли, що наступною фазою війни буде їх оборона у напрямку від Харкова до Херсона,

– стверджує Арестович.