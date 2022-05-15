Людей, зокрема чоловіків, практично фізично немає – всіх повідправляли на фронт. Про це 24 каналу розповів правозахисник, громадський діяч Павло Лисянський.

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Людьми закривають "прогалини"

За його словами, оскільки людей не вистачає, то окупаційна влада взялась за населення 61+ та підлітків, які перебувають у військово-патріотичних групах, наприклад, "Молода гвардія», "Амазонки", "Воїн", "казачі" організації тощо.

Всі 8 років бойовики разом зі своїми кураторами споживали гроші російського бюджету – для підтримки армійських угруповань 1 і 2. Звичайно, цього всього не було, однак гроші витратили,

– наголосив Лисянський.

Він пояснив, що військовий аудит, який працює у квазіутвореннях на Донбасі, побачив багато недоліків.

Військкомати захотіли приховати, що, наприклад, 8 тисяч бойовиків упродовж війни отримували зарплати. Тому вирішили зберегти і статистику, і свободу та життя своїм окупаційним керманичам та просто почали масово мобілізувати туди людей, щоб закривати ці "прогалини".

"Це (мобілізація – 24 канал) посилилось ще й тими процесами, що Кремль дав команду гнати всіх без перебору. На сьогодні у них майже нікого не залишилося", – зауважив експерт.

Придушення жіночих протестів

Наприкінці квітня жінкам почали віддавати першу велику партію мертвих тіл. Тоді серед жінок почались великі протестні настрої, які всіма силами намагаються придушувати.

В Луганську навіть була спроба організувати невеличкий протест – до 30 жінок, однак його розігнали. Зараз постворювали так звані "ради жінок".

Нагадаємо! На окупованих територіях Луганської області жінки, чоловіків яких мобілізували, намагалися влаштувати стихійний протест. Вони закликали окупаційну владу показати реальну ситуацію на фронті.

На Донбасі працює група політтехнологів

Лисянський розповів, що на Донбасі почала працювати група політтехнологів Євгена Пригожина – на чолі із Максимом Шугалеєм.

Він прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини і зі своєю групою збирає соціологічне опитування щодо підтримки місцевим населенням Росії,

– відзначив правозахисник.

Він вважає, що, найімовірніше, у планах Росії – проведення влітку "референдуму" щодо Донбасу, тому Кремль хоче знати, як налаштовані люди.

Що відомо про Максима Шугалея

Це – один із авторитетних людей у політтехнологічних колах Росії. Він працював у країнах Близького Сходу.

У 2019 році просидів 1,5 року в Лівії – за шпигунську діяльність.

Є очільником фонду "Защита государственн ы х национальн ы х ценностей России".

х национальн х ценностей России". За 8 років війни, із 2014 року, Шугалей ніколи не займався питаннями Донбасу.

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