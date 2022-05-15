Людей, зокрема чоловіків, практично фізично немає – всіх повідправляли на фронт. Про це 24 каналу розповів правозахисник, громадський діяч Павло Лисянський.
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Людьми закривають "прогалини"
За його словами, оскільки людей не вистачає, то окупаційна влада взялась за населення 61+ та підлітків, які перебувають у військово-патріотичних групах, наприклад, "Молода гвардія», "Амазонки", "Воїн", "казачі" організації тощо.
Всі 8 років бойовики разом зі своїми кураторами споживали гроші російського бюджету – для підтримки армійських угруповань 1 і 2. Звичайно, цього всього не було, однак гроші витратили,
– наголосив Лисянський.
Він пояснив, що військовий аудит, який працює у квазіутвореннях на Донбасі, побачив багато недоліків.
Військкомати захотіли приховати, що, наприклад, 8 тисяч бойовиків упродовж війни отримували зарплати. Тому вирішили зберегти і статистику, і свободу та життя своїм окупаційним керманичам та просто почали масово мобілізувати туди людей, щоб закривати ці "прогалини".
"Це (мобілізація – 24 канал) посилилось ще й тими процесами, що Кремль дав команду гнати всіх без перебору. На сьогодні у них майже нікого не залишилося", – зауважив експерт.
Придушення жіночих протестів
Наприкінці квітня жінкам почали віддавати першу велику партію мертвих тіл. Тоді серед жінок почались великі протестні настрої, які всіма силами намагаються придушувати.
В Луганську навіть була спроба організувати невеличкий протест – до 30 жінок, однак його розігнали. Зараз постворювали так звані "ради жінок".
На Донбасі працює група політтехнологів
Лисянський розповів, що на Донбасі почала працювати група політтехнологів Євгена Пригожина – на чолі із Максимом Шугалеєм.
Він прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини і зі своєю групою збирає соціологічне опитування щодо підтримки місцевим населенням Росії,
– відзначив правозахисник.
Він вважає, що, найімовірніше, у планах Росії – проведення влітку "референдуму" щодо Донбасу, тому Кремль хоче знати, як налаштовані люди.
Що відомо про Максима Шугалея
- Це – один із авторитетних людей у політтехнологічних колах Росії. Він працював у країнах Близького Сходу.
- У 2019 році просидів 1,5 року в Лівії – за шпигунську діяльність.
- Є очільником фонду "Защита государственных национальных ценностей России".
- За 8 років війни, із 2014 року, Шугалей ніколи не займався питаннями Донбасу.
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