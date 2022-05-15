Людей, в частности мужчин, практически физически нет – всех отправили на фронт. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, общественный деятель Павел Лисянский.

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Людьми закрывают "пробелы"

По его словам, поскольку людей не хватает, то оккупационные власти взялись за население 61+ и подростков, которые находятся в военно-патриотических группах, например, "Молодая гвардия", "Амазонки", "Воин", "казачьи" организации и т.д.

Все 8 лет боевики вместе со своими кураторами потребляли деньги российского бюджета – для поддержки армейских группировок 1 и 2. Конечно, всего этого не было, однако деньги потратили,

– подчеркнул Лисянский.

Он объяснил, что военный аудит, работающий в квазиобразованиях на Донбассе, увидел множество недостатков.

Военные команды захотели скрыть, что, например, 8 тысяч боевиков на протяжении войны получали зарплаты. Поэтому решили сохранить и статистику, и свободу и жизнь своим оккупационным вождям и просто начали массово мобилизовать туда людей, чтобы закрывать эти "пробелы".

"Это (мобилизация – 24 канал) усилилось еще и теми процессами, что Кремль дал команду гнать всех без перебора. На сегодня у них почти никого не осталось", – заметил эксперт.

Подавление женских протестов

В конце апреля женщинам стали отдавать первую крупную партию мертвых тел. Тогда среди женщин начались большие протестные настроения, которые всеми силами пытаются подавлять.

В Луганске даже была попытка организовать небольшой протест до 30 женщин, однако его разогнали. Сейчас создали так называемые "советы женщин".

Напомним! На оккупированных территориях Луганской области женщины, мужей которых мобилизовали, пытались устроить стихийный протест. Они призвали оккупационные власти показать реальную ситуацию на фронте.

На Донбассе работает группа политтехнологов

Лисянский рассказал, что на Донбассе начала работу группа политтехнологов Евгения Пригожина – во главе с Максимом Шугалеем.

Он прибыл на временно оккупированную территорию Луганщины и со своей группой собирает социологический опрос по поддержке местного населения России,

– отметил правозащитник.

Он считает, что, вероятнее всего, в планах России – проведение летом "референдума" относительно Донбасса, поэтому Кремль хочет знать, как настроены люди.

Что известно о Максиме Шугалее

Это один из авторитетных людей в политтехнологических кругах России. Он работал в странах Ближнего Востока.

В 2019 году просидел 1,5 года в Ливии – за шпионскую деятельность.

Является главой фонда "Защита государственн ы х национальн ы х ценностей России".

х национальн х ценностей России". За 8 лет войны, с 2014 года, Шугалей никогда не занимался вопросами Донбасса.

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