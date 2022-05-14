Дружини військових вимагають зустрічі зі ставлеником Кремля Пасічником

Про мітинг у Ровеньках повідомив український журналіст Денис Казанський. За його інформацією, дружини мобілізованих чоловіків вийшли на стихійний мітинг до місцевого "військкомату".

До уваги Окупанти розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях трьох областей України

Жінки закликали так звану окупаційну владу оприлюднити реальну ситуацію на фронті та вимагали зустрічі з кремлівським посіпакою Леонідом Пасічником.

Дружини мобілізованих на війну військових розповідають, що збройні сили Росії на Харківському напрямку відступили та кинули їх чоловіків. Повідомляється, що військові з Донбасу залишилися без прикриття.

Відео зі стихійного мітингу в окупованих Ровеньках

Росія кидає на війну мобілізованих з Донбасу

Збройні сили Росії щодня зазнають величезних втрат у війні в Україні. Тільки станом на ранок 14 травня, за даними Генштабу ЗСУ, загинуло понад 27 тисяч російських військових.

На тлі шалених втрат у Росії намагалися провести приховану мобілізацію. В українській розвідці заявили, що Росія продовжує проводити приховану мобілізацію. Росія мобілізує до армії безробітних та "казаків" із Краснодарського краю та Ростовської області. Їм пропонують зарплату від 200 тисяч рублів.

10 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія перемістила на територію України 500 мобілізованих бійців з окупованого Донбасу. В українській розвідці розповіли, що росіяни скасували медогляд для "призовників" в ОРДЛО. Єдиний шанс не піти на війну – це дати хабар.

Останні новини з Донбасу

Українські захисники 14 травня відбили 12 атак ворога в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Нашим воїнам вдалося знищити значну кількість ворожої техніки. Водночас на 6 локаціях тривають бої.

У Генштабі ЗСУ 14 травня повідомили, що окупаційні війська проводять штурмові дії на Донбасі. Також у Генштабі зазначили, що війська агресора мають частковий успіх у районі Авдіївки.

У Пентагоні заявляли, що наступальні плани росіян на Донбасі зривають вдалі дії українських артилеристів. Як відомо, Росія поставила своїм військовим завдання вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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