Об этом 24 канала рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович. Он также отметил, что, несмотря на все, если осмотреть общую картину боевых действий, то еще неделю назад никто не мог представить, что ВСУ будут наступать на определенных направлениях.

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По словам Алексея Арестовича, изменение риторики Кремля и возможность наших сил переходить в контрнаступление на отдельных участках свидетельствуют о том, что:

к нам приходит оружие;

у нас появился наступательный потенциал.

По его мнению, россияне рассеиваются, ведь если проанализировать данные нашей разведки, то оккупанты массово отказываются от войны, им трудно наступать. Характер войны меняется и не в пользу неприятеля.

Беру на себя смелость заявить, что россияне прекрасно поняли, что следующей фазой войны будет их оборона по направлению от Харькова к Херсону.

– утверждает Арестович.