Про оперативну ситуацію розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації. Зранку ворог завдав удару по області однією ракетою.

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Шторм зупиняє активні дії противника

За словами Марченка, на щастя, постраждалих та руйнувань через атаку немає.

Через штормову погоду російські окупанти не можуть проводити активні дії у Чорному морі. Але ракетна небезпека зберігається завжди,

– каже глава ОВА.

Саме через такі загрози Марченко просить одеситів не втрачати пильності та не ігнорувати сигнали тривоги.

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Очільник Одеської ОВА відзначив те, що у 1944 році радянська влада вчинила масову депортацію мирного населення Криму з їхньої землі.

Максим Марченко назвав такі дії свідомим злочином проти народу і проти людяності як такої. Також він провів паралель із тим, що російські загарбники чинять сьогодні на нашій землі.

"Сьогодні окупанти знову хочуть відібрати наш дім, але ми б'ємося й день за днем відтісняємо їх за межі кордону. Ми будемо це робити доки жодного російського окупанта не залишиться на нашій землі", – запевнив глава ОВА.

Ситуація в Одесі

Регіон часто потерпає від ворожих обстрілів російських окупантів. 18 травня російські війська вкотре завдали ракетного удару по Одещині. Випустили бойовий снаряд з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, жертв немає.

Та в оперативному командуванні "Південь", яке відповідає за регіон, повідомили про успішне знищення російських загарбників на нашій землі. Наші бійці на Півдні країни атакували 110 позицій ворога. Понад сотню російських військових також ліквідували. Це все за минулу добу 17 травня.

Існує й безпосередня небезпека Чорного моря через ворожі міни. Тому одеситів закликають бути обережними і не надто наближатися до узбережжя, бо це небезпечно. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповідав, що в морі може бути від 400 до 600 ворожих мін.

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