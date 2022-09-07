Сначала ориентировочно в 21:38 7 сентября о тревоге сообщили в Одесской области, впоследствии – в других областях. Людей призвали находиться в убежище, ведь враг может атаковать Украину со стороны Черного моря, оккупированных украинских земель, а также со стороны россии и беларуси.
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В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сирены прозвучали в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- и в Донецкой областях.
Также сирены звучали в Луганской области, однако отбоя в регионе не было еще с 4 апреля.
По данным телеграм-канала "monitor" в 21:49 было несколько бомбардировщиков Ту-22м3 над акваторией Азовского моря. Людей предупреждали о возможных пусках ракет. Кроме того, была вероятность запуска ракет из акватории Черного моря.
В нескольких областях раздались взрывы
Ориентировочно в 21:57 в местных телеграм-каналах сообщили о взрывах в Запорожье, буквально через минуту – в Мелитополе.
Мощные взрывы, длинная стрельба и звуки пролетающих самолетов слышали жители почти всех микрорайонов Бердянска! Выясняем информацию!
– сообщили в телеграм-канале "Бердянск сейчас".
В то же время сообщили о взрывах в Днепре и Харьковской области. Впоследствии в телеграм-каналах писали, что в Кременчуге на Полтавщине работала ПВО.
"Сохраняем покой и остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", – призвал Дмитрий Лунин.
Следует вспомнить, что масштабная воздушная тревога на всей территории страны звучала ориентировочно с 19:31 по 19:50 7 сентября.
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