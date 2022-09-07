Спочатку орієнтовно о 21:38 7 вересня про тривогу повідомили на Одещині, згодом – у інших областях. Людей закликали перебувати у сховищі до відбою, адже ворог може атакувати Україну зі сторони Чорного моря, окупованих українських земель, а також зі сторони росії та білорусі.

Зауважте Без паніки: в Україні почали тестувати систему оповіщення від ДСНС

У трьох регіонах України оголошували повітряну тривогу

Сирени пролунали в:

Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Полтавській;

Сумській;

Харківській;

та Донецькій областях.

Також сирени лунали на Луганщині, проте відбою в регіоні не було ще з 4 квітня.

За даними телеграм-каналу "monitor" о 21:49 були декілька бомбардувальників Ту-22м3 над акваторією Азовського моря. Людей попереджали про можливі пуски ракет. Окрім того, була імовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.

У декількох областях пролунали вибухи

Орієнтовно о 21:57 у місцевих телеграм-каналах повідомили про вибухи у Запоріжжі, буквально за хвилину – в Мелітополі.

Потужні вибухи, довгу стрілянину та звуки пролітаючих літаків чули мешканці майже всіх мікрорайонів Бердянську! З'ясовуємо інформацію!

– повідомили в телеграм-каналі "Бердянськ зараз".

Водночас повідомили про вибухи в Дніпрі та на Харківщині. Згодом в телеграм-каналах писали, що в Кременчуці на Полтавщині працювала ППО.

Місцева влада прокоментувала вибухи на Запоріжжі та в Дніпрі

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив о 22:15 7 вересня, що гучний звук, що було нещодавно чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряної оборони ЗСУ.

Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту". Віримо в Збройні сили України! Дякуємо хлопці!

– написав Старух.

Водночас очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив інформацію, що звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, – це робота ППО.

"Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", – закликав Дмитро Лунін.

Важливо! Станом на 22:26 7 вересня майже у всіх областях оголосили про відбій повітряної тривоги. Сирени не вимикали тільки на Запоріжжі та традиційно – на Луганщині.

Варто пригадати, що масштабна повітряна тривога на всій території країни лунала орієнтовно з 19:31 по 19:50 7 вересня.

Дивіться також – масштабна тривога по Україні та де були прильоти: відео