Всеукраинская воздушная тревога – немедленно пройдите в укрытие

Во всех украинских областях прозвучали сирены, оповестившие о воздушной тревоге. Людей просят пройти в укрытие ради безопасности.

По состоянию на 22:20 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Пренебрегать угрозой не стоит, сообщает 24 канал.

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В каких регионах воздушная тревога

Сирены оповестили о тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Львовской области;

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Донецкой области.

Кроме того, с 4 апреля воздушная тревога объявлена на территории Луганской области. В то же время из-за оккупации с 15 апреля система оповещения о тревоге не работает в Херсонской области, поэтому там сирены не раздаются.

Местные жители Николаева сообщили, что в городе слышны взрывы. Официального подтверждения или опровержения пока не последовало. Людям нужно быть в укрытии.

Сообщается о взрывах и в Харькове.

Как нужно действовать, когда есть опасность

В первую очередь следует осознать, что нужно идти в укрытие даже если ваша область расположена вдали от зоны горячих боевых действий. Вражеские ракеты угрожают всей территории нашего государства. Поэтому важно не пренебрегать сигналами тревоги.

Поэтому, когда раздается оповещение, следует найти безопасное место. Прятаться следует в ближайшем бомбоубежище или же по правилу "двух стен". При этом, прежде чем выходить из дома, нужно выключить все коммуникации – газ, воду, свет.

Никогда не известно, куда именно прилетит ракета российских оккупантов. Поэтому тревожный рюкзак до сих пор должен быть у всех наготове. В него же нужно упаковать деньги, документы, вещи первой необходимости, воду и еду. Если у вас есть больные или немощные соседи, то им следует помочь спуститься также в безопасное место. Надо находиться в укрытии, пока не прозвучит следующий сигнал тревоги, свидетельствующий об отбое и о том, что опасность миновала.

Российские обстрелы

Каждый день можно услышать о вражеской ракетной атаке и жертвах из-за нее. В частности, с утра 22 июня была уже вторая атака на Чугуев Харьковской области. Вражеские обстрелы повлекли несколько пожаров и разрушения домов. Спасатели из-под завалов извлекли тела двух женщин. Вспыхнули 3 пожара, гражданской инфраструктуре враг нанес немало разрушений.

Сообщалось и о том, что российские захватчики нанесли удар по пожарно-спасательной части в Константиновке Луганской области. В результате пострадали 4 спасателя. Удар по зданию произошел ночью 24 июня. К счастью, обошлось без погибших в результате обстрела.

Из-за обстрелов очень страдает город Николаев. Ведь он расположен недалеко от фронта. Там есть значительные разрушения, часто прилетает в жилые кварталы или объекты инфраструктуры. Но не всегда враг попадает в цель. Например, утром 23 июня российские оккупанты пытались попасть ракетой в одну из телебашен города. Но они эпически в очередной раз попали в уличную уборную.

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