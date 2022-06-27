На Востоке и Юге воздушная тревога: перейдите в укрытие

Россияне продолжают свои подлые обстрелы. Воздушная опасность была объявлена в восточных и южных областях.

Людям не стоит пренебрегать своей безопасностью. Поэтому нужно немедленно идти в ближайшее укрытие, сообщает 24 канал.

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Какие регионы в опасности

В укрытие нужно спрятаться жителям таких областей:

Сумская

Полтавская

Харьковская

Луганская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

К 13:11 тревога осталась только в Харьковской, Луганской и Николаевской областях.

Алгоритм действий при воздушной тревоге

Самое главное – не пренебрегать ею, ведь в последнее время обстрелы россиян усилились. В основном они стреляют в жилые дома или инфраструктуру. Потому точно нужно быть в безопасном месте.

Когда есть сигнал, следует выключить все коммуникации в доме – газ, воду, свет. Наготове у выхода нужно держать тревожный рюкзак. В него заранее положить деньги, документы, вещи первой необходимости, медикаменты, воду и еду.

Спускаясь в укрытие, следует помочь по дороге старым или немощным соседям, если таковые есть. В укрытии надо сидеть, пока не прозвучит следующий сигнал. Он означает, что опасность миновала и можно исходить из укрытия.

Если же вы не в доме в момент тревоги, а где-нибудь в городе. Так надо найти ближайшее укрытие и спрятаться там.

Российские обстрелы

Оккупанты стреляют по Украине каждый день. Ракеты летят по всей территории, независимо от близости расположения к зоне активных боевых действий. Так, 26 июня ракетой попали в жилой дом в Киеве. Возник пожар. Под завалами находились несколько жильцов дома. Мэр Виталий Кличко сообщал, что пострадали 4 человека, среди них – 7-летний ребенок и его мама, которую зажало бетонной плитой. Женщину спасали с помощью кранов. Впоследствии взрывы раздались во второй раз.

Также Российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области. Из-за такой атаки россиян пострадали и погибли люди. А еще 26 июня захватчики нанесли атаки по Немышлянскому району. Они направили огонь на больницу, повредили дом и сожгли 5 автомобилей. Также в этом же районе вражеский снаряд попал в гаражи.

Кроме того, российские оккупанты часто обстреливают Одесскую область. В результате одной из последних атак много пострадавших и разрушенные дома. Вражеские ракеты прилетели из самолетов стратегической авиации России в ночь на 27 июня, попав в один из районов региона. Работают спасатели и все службы.

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Если во время воздушной тревоги слышны взрывы, то не нужно фотографировать и публиковать места попадания. Это вредит ВСУ и играет в пользу врага.