Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и немедленно уйти в укрытие. Находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое.

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Где объявили тревогу:

По состоянию на 17:20, 2 августа, воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Ровненской области;
  • Волынской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Ивано-Франковской области;
  • в Закарпатской области.

В Луганской области непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля, а в Херсонской области из-за оккупации с 15 апреля не работает система оповещения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 2 августа / Скриншот 24 канала

Добавим, что сейчас приложением "Воздушная тревога" пользуются примерно 11 миллионов украинцев. Оно будет оповещать о 5 типах опасности. В приложении будут информировать о таких угрозах:

  • воздушная тревога;
  • артиллерийский обстрел;
  • уличные бои;
  • химическая угроза;
  • радиационная опасность.

Люди будут получать инструкции действий

Кроме сигналов приложение отправит уведомление. Там будут алгоритмы действий в случае определенной опасности.

Всю информацию об угрозах для населения будут передавать ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС. В настоящее время обновления приложения доступны для пользователей iOS, Android, Huawei.

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