Людей призывают не пренебрегать собственной безопасностью и немедленно уйти в укрытие. Находитесь там, пока повторная сирена не известит об отбое.
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Где объявили тревогу:
По состоянию на 17:20, 2 августа, воздушную тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Ровненской области;
- Волынской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области.
В Луганской области непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля, а в Херсонской области из-за оккупации с 15 апреля не работает система оповещения.
Карта воздушных тревог по состоянию на 2 августа / Скриншот 24 канала
Добавим, что сейчас приложением "Воздушная тревога" пользуются примерно 11 миллионов украинцев. Оно будет оповещать о 5 типах опасности. В приложении будут информировать о таких угрозах:
- воздушная тревога;
- артиллерийский обстрел;
- уличные бои;
- химическая угроза;
- радиационная опасность.
Люди будут получать инструкции действий
Кроме сигналов приложение отправит уведомление. Там будут алгоритмы действий в случае определенной опасности.
Всю информацию об угрозах для населения будут передавать ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС. В настоящее время обновления приложения доступны для пользователей iOS, Android, Huawei.
Ракетные обстрелы Украины в ночь на 2 августа
- В ночь на 2 августа российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Враг бил по городу как с РСЗО, так и ракетами С-300, рассчитанными на сбивание целей в небе. Оккупанты целенаправленно били по одному и тому же объекту.
- Зато впервые за длительное время в Харькове ночь прошла спокойно. Ударов врага по городу не зафиксировали. Вместо этого оккупанты терроризировали Харьковскую область.
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