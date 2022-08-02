Людей закликають не нехтувати власною безпекою та негайно піти в укриття.
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Станом на 16:30, 2 серпня, повітряну тривогу оголосили у:
- Харківській,
- Донецькій,
- Луганській (триває з 4 квітня),
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Миколаївській,
- Одеській.
Мапа повітряних тривог станом на 2 серпня / Скриншот 24 каналу
Додамо, що наразі застосунком "Повітряна тривога" користуються приблизно 11 мільйонів українців. Він оповіщуватиме про 5 типів небезпеки. У додатку інформуватимуть про такі загрози:
- повітряна тривога;
- артилерійський обстріл;
- вуличні бої;
- хімічна загроза;
- радіаційна небезпека.
Люди отримуватимуть інструкції дій
Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.
Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.
Ракетні обстріли України у ніч проти 2 серпня
- У ніч проти 2 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту.
- Натомість вперше за тривалий час у Харкові ніч минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.
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