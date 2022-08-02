Людей закликають не нехтувати власною безпекою та негайно піти в укриття.

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Станом на 16:30, 2 серпня, повітряну тривогу оголосили у:

Харківській,

Донецькій,

Луганській (триває з 4 квітня),

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Сумській,

Миколаївській,

Одеській.



Мапа повітряних тривог станом на 2 серпня / Скриншот 24 каналу

Додамо, що наразі застосунком "Повітряна тривога" користуються приблизно 11 мільйонів українців. Він оповіщуватиме про 5 типів небезпеки. У додатку інформуватимуть про такі загрози:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Люди отримуватимуть інструкції дій

Крім сигналів застосунок також надсилатиме повідомлення. Там будуть алгоритми дій у разі певної небезпеки.

Всю інформацію про загрози для населення передаватимуть відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Наразі оновлення застосунку доступні для користувачів iOS, Android, Huawei.

Ракетні обстріли України у ніч проти 2 серпня

У ніч проти 2 серпня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог бив по місту як з РСЗВ, так і ракетами С-300, розрахованими на збиття цілей у небі. Окупанти цілеспрямовано били по одному і тому ж об'єкту.

Натомість вперше за тривалий час у Харкові ніч минула спокійно. Ударів ворога по місту не зафіксували. Натомість окупанти тероризували Харківську область.

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