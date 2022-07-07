На Востоке Украины звучала воздушная тревога: в каких регионах

Около 21:23 7 июля на востоке Украины зазвучали воздушные тревоги. Призываем местных жителей не игнорировать угрозу и идти в укрытие.

Воздушная тревога звучала в 7 регионах Украины. Незадолго после этого в Харькове объявили об отбое. Впоследствии угроза исчезла и в других регионах.

К теме Нефтебаза в Донецке снова вспыхнула: огонь здесь уже второй день подряд

В каких регионах звучала воздушная тревога

Сумская область,

Харьковская область,

Полтавская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Луганская область.

По состоянию на 21:45 воздушная угроза осталась только в Сумской и Луганской областях. Заметим, что на Луганщине воздушная угроза стабильно сохраняется еще с 4 апреля – с тех пор воздушная тревога в регионе не прекращалась.

Воздушная тревога не звучит на временно оккупированных территориях

На временно оккупированной Херсонщине не раздается воздушная тревога, как на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Несмотря на это, в этих регионах продолжается обстрелы. Призываем местных жителей быть внимательными и осторожными и по крайней мере ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.

По очевидным причинам, о тревоге оккупанты не сообщают и в Крыму.

К теме – оккупанты ударили по центру Краматорска: смотрите видео