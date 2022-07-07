На Востоке Украины звучала воздушная тревога: в каких регионах
Около 21:23 7 июля на востоке Украины зазвучали воздушные тревоги. Призываем местных жителей не игнорировать угрозу и идти в укрытие.
Воздушная тревога звучала в 7 регионах Украины. Незадолго после этого в Харькове объявили об отбое. Впоследствии угроза исчезла и в других регионах.
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В каких регионах звучала воздушная тревога
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Полтавская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область,
- Луганская область.
По состоянию на 21:45 воздушная угроза осталась только в Сумской и Луганской областях. Заметим, что на Луганщине воздушная угроза стабильно сохраняется еще с 4 апреля – с тех пор воздушная тревога в регионе не прекращалась.
Воздушная тревога не звучит на временно оккупированных территориях
На временно оккупированной Херсонщине не раздается воздушная тревога, как на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Несмотря на это, в этих регионах продолжается обстрелы. Призываем местных жителей быть внимательными и осторожными и по крайней мере ориентироваться по сигналам тревоги в соседних регионах.
По очевидным причинам, о тревоге оккупанты не сообщают и в Крыму.
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