Экс-посол также отметил, что украинские граждане должны "откровенно разговаривать" о предполагаемой ядерной катастрофе. Кроме того, он посоветовал произвести запасы бензина, продовольствия и средств защиты первой необходимости.

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Чалый не исключает возможности катастрофы на ЗАЭС

Дипломат отметил, что провоцирование техногенной катастрофы на Запорожской АЭС россиянами является абсолютно реалистичным сценарием. Он сказал, что ядерную катастрофу на станции должны серьезно рассматривать как украинцы, так и наши союзники.

Скажу больше – к нему (сценарию по ядерной катастрофе на ЗАЭС – 24 Канал) надо готовиться,

– подчеркнул Чалый.

Кроме того, экс-посол также рекомендовал бы иметь заправленный бак автомобиля, запас воды на несколько дней и средства индивидуальной защиты от радиации. По его словам, это необходимо сделать, чтобы просто быть готовым к любому сценарию событий.

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Дипломат также отметил, что мировая реакция на преступные действия России "вялая". К тому же мир якобы "приглашает Путина и в дальнейшем применять такие же средства шантажа".

Можно сколько угодно заявлять о росте угрозы, но если не сделать шаг на опережение, эта угроза будет расти. Для России выгоден ядерный шантаж,

– подчеркнул Чалый.

Экс-посол также сказал, что в 2022 году мир "предоставлял по рукам России" за ядерный шантаж. Однако все же напомнил, что до сих пор нет ни санкций по ядерной энергетике для России, ни персональных ограничений против людей, управляющих этой отраслью, ни жесткой позиции в отношении стран, до сих пор пользующихся российскими поставками в атомной сфере.

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