Експосол також зазначив, що українські громадяни мають "відверто розмовляти" про ймовірну ядерну катастрофу. Крім того, він порадив зробити запаси бензину, продовольства і засобів захисту першої необхідності.

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Чалий не відкидає можливості катастрофи на ЗАЕС

Дипломат зауважив, що провокування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС росіянами є абсолютно реалістичним сценарієм. Він сказав, що ядерну катастрофу на станції мають цілком серйозно розглядати як українці, так і наші союзники.

Скажу більше – до нього (сценарію з ядерної катастрофи на ЗАЕС – 24 Канал) треба готуватися,

– підкреслив Чалий.

Крім того, експосол також рекомендував би мати заправлений бак автомобіля, запас води на кілька днів і якісь засоби індивідуального захисту від радіації. За його словами, це необхідно зробити, щоб просто бути готовими до будь-якого сценарію подій.

Чалий обурився реакцією світу на злочини росіян на ЗАЕС

Дипломат також зазначив, що світова реакція на злочинні дії Росії є "млявою". До того ж світ ніби "запрошує Путіна й надалі застосовувати такі ж самі засоби шантажу".

Можна скільки завгодно заявляти про зростання загрози, але якщо не зробити крок на випередження, ця загроза зростатиме. Для Росії вигідний ядерний шантаж,

– наголосив Чалий.

Експосол також сказав, що у 2022 році світ "надавав по руках Росії" за ядерний шантаж. Однак все ж нагадав, що досі немає ні санкцій по ядерній енергетиці для Росії, ні персональних обмежень проти людей, які керують цією галуззю, ні жорсткої позиції щодо країн, які досі користуються російськими постачання в атомній сфері.

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