Експосол також зазначив, що українські громадяни мають "відверто розмовляти" про ймовірну ядерну катастрофу. Крім того, він порадив зробити запаси бензину, продовольства і засобів захисту першої необхідності.
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Чалий не відкидає можливості катастрофи на ЗАЕС
Дипломат зауважив, що провокування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС росіянами є абсолютно реалістичним сценарієм. Він сказав, що ядерну катастрофу на станції мають цілком серйозно розглядати як українці, так і наші союзники.
Скажу більше – до нього (сценарію з ядерної катастрофи на ЗАЕС – 24 Канал) треба готуватися,
– підкреслив Чалий.
Крім того, експосол також рекомендував би мати заправлений бак автомобіля, запас води на кілька днів і якісь засоби індивідуального захисту від радіації. За його словами, це необхідно зробити, щоб просто бути готовими до будь-якого сценарію подій.
Чалий обурився реакцією світу на злочини росіян на ЗАЕС
Дипломат також зазначив, що світова реакція на злочинні дії Росії є "млявою". До того ж світ ніби "запрошує Путіна й надалі застосовувати такі ж самі засоби шантажу".
Можна скільки завгодно заявляти про зростання загрози, але якщо не зробити крок на випередження, ця загроза зростатиме. Для Росії вигідний ядерний шантаж,
– наголосив Чалий.
Експосол також сказав, що у 2022 році світ "надавав по руках Росії" за ядерний шантаж. Однак все ж нагадав, що досі немає ні санкцій по ядерній енергетиці для Росії, ні персональних обмежень проти людей, які керують цією галуззю, ні жорсткої позиції щодо країн, які досі користуються російськими постачання в атомній сфері.
Зеленський розповів, що росіяни готують теракт на ЗАЕС
- Український очільник Володимир Зеленський заявив, що російська армія вже все підготувала для можливого теракту на Запорізькій АЕС. Це стало йому відомо після доповіді української розвідки та СБУ.
- Зеленський також розповів, що вже надав усі докази кожній країні у світі. За його словами, всі мають знати, на що може піти Москва.
- Президент також нагадав, що "радіація не знає державних кордонів". Тому закликав світові держави та міжнародні організації відреагувати на ймовірну катастрофу.