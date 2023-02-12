У женщины еще с вечера начались боли в животе. На момент вызова схватки были каждые 4-5 минут.
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Малыш родился в нескольких метрах от больницы
Как оказалось, для женщины это уже 7 роды. Следовательно, был риск стремительного их течения.
Водитель "скорой" мастерски преодолел заснеженные сугробы к дому роженицы и уже через несколько минут женщину транспортировали в Перечинскую больницу. По дороге врач сообщил коллегам, чтобы готовились принимать пациентку.
Однако довезти в приемное отделение не успели. Младенец родился в машине скорой помощи в нескольких десятках метров от медучреждения. Бригада "скорой" приняла роды и передала специалистам больницы уже маму с новорожденным мальчиком.
В Ровенской области 43-летняя мамочка родила 18 ребенка: что известно
- Жительница города Сарны Мария Губеня стала мамой в восемнадцатый раз. Женщина родила дочь Магдалину в 43 года. У новорожденной есть пять старших сестер и 12 братьев. Магдалина с мамой находятся в перинатальном центре, у девочки есть физиологическая желтуха.
- Магдалина родилась 7 февраля из-за кесарева сечения. Вес – почти 3,5 килограмма, рост – 55 сантиметров.
- На вопрос, планирует ли Мария 19 ребенка, ответила, что пока ничего не планирует, но как будет, так будет.