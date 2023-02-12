У жінки ще з вечора розпочались болі у животі. На момент виклику перейми були кожні 4-5 хвилин.

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Маля народилось за кілька метрів від лікарні

Як виявилось, для жінки це вже 7 пологи. Відтак, був ризик стрімкого їх перебігу.

Водій "швидкої" майстерно подолав засніжені кучугури до будинку породіллі і вже за кілька хвилин жінку транспортували до Перечинської лікарні. Дорогою лікар повідомив колег, щоб готувались приймати пацієнтку.

Однак довезти до приймального відділення не встигли. Немовля народилося в автівці швидкої допомоги у кількох десятках метрів від медзакладу. Бригада "швидкої" прийняла пологи і передала фахівцям лікарні вже маму з новонародженим хлопчиком.

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