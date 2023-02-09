У новонародженої є п'ять старших сестер і 12 братів. Магадлина з мамою перебувають у перинатальному центрі, у дівчинки є фізіологічна жовтяниця.

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Як почувається Марія

Пологи приймали у Рівненському обласному перинатальному центрі. Дівчинку назвали Магдалиною. Вона народилася 7 лютого через кесарів розтин. Вага – майже 3,5 кілограма, зріст – 55 сантиметрів.

Перше дитя, мені здається, я його і не носила й не народжувала. Зараз ускладнень не було, але щораз усе важче і важче, на ноги важче, я вже старша,

– каже жінка.

Жителька Рівненщини народила 18-ту дитину / Фото Суспільне

Оперував багатодітну матір заступник головлікаря перинатального центру Степан Лічнер. Він пояснив, що через жовтяницю дівчинку перевели на другий етап догляду. За його словами, з жінкою все добре.

Чи планує жінка народжувати ще

Марія розповіла, як така велика сім'я живе в одному будинку. Каже, що чоловік допомагає, а якщо треба – приїжджає мама Марії, допомагають і старші діти.

"У нас будинок на два поверхи, ще трохи недобудований. Зверху є чотири кімнати і знизу – три, кухня і вітальня", – розповіла жінка.

Як почуваються мама з донькою: дивіться відео

На запитання, чи планує Марія 19 дитину відповіла, що наразі нічого не планує, але як буде, так буде.