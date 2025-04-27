Фотографией поделился Eugen Veselskyi в соцсетях 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eugen Veselskyi.

Смотрите также "О Боже": какие слова не стоит употреблять в рассказе о поездке на сакуры

Аист добавил флаг Украины в свое гнездо

Без слов сказал главное: здесь - мой дом, моя земля. Даже птица знает, где его сердце,

– написал автор.



Аист принес в гнездо флаг Украины / Фото Eugen Veselskyi в Facebook

Ранее, в начале апреля, в интернете появились кадры из Закарпатья, где аисты грелись на дымоходе дома – тогда в Украине наблюдалось резкое похолодание.

Кроме того, продолжают радовать украинцев пара знаменитых аистов – Грицько и Одарка. Грицько первым вернулся к гнезду в селе Леляки на Полтавщине 22 марта. Их жизнь снимала камера в режиме вживую с 2021 года, но трансляцию приостановили из-за вторжения России. Во времена оккупации оборудование для съемки пришлось прятать.