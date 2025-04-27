Світлиною поділився Eugen Veselskyi у соцмережах 25 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Eugen Veselskyi.

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Лелека додав прапор України до свого гнізда

Без слів сказав головне: тут — мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце,

– написав автор.



Лелека приніс до гнізда прапор України / Фото Eugen Veselskyi у Facebook

Раніше, на початку квітня, в інтернеті з'явилися кадри з Закарпаття, де лелеки грілися на димоході будинку – тоді в Україні спостерігалося різке похолодання.

Крім того, продовжують тішити українців пара знаменитих лелек – Грицько і Одарка. Грицько першим повернувся до гнізда в селі Леляки на Полтавщині 22 березня. Їх життя фільмувала камера у режимі наживо з 2021 року, але трансляцію призупинили через вторгнення Росії. У часи окупації обладнання для фільмування довелося ховати.