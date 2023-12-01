На суде мужчина заявил, что повестки не получал и не уклонялся от службы в ВСУ. Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

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Что известно об инциденте

Согласно данным суда, жителя Закарпатья 26 февраля 2022 признали годным к службе в армии и вручили повестку, однако он не пришел в пункт сбора. Поэтому на него подали в суд.

Мужчина на суде объяснил, что 26 февраля 2022 года он вернулся из Киева, где был на заработках. В тот день в помещении магазина его задержала полиция и отвезла в военкомат.

Там ВЛК сочла его годным к службе в армии. По словам закарпатца, он не проходил медицинской комиссии, его только спросили, болеет ли он. Тот им сказал, что у него "врожденный порок сердца и проблемы с психикой" и что состоит на учете у врача-нарколога.

После этого мужчину отпустили домой и сказали прийти в ТЦК на следующий день. Призывник настаивал, что никакого официального документа ему не давали.

Представитель ТЦК заявлял, что мужчине вручили мобилизационное распоряжение, но тот отказался от службы в армии.

Какое решение принял суд

При рассмотрении дела суд установил оправдавшего мужчину. Судья обнаружил, что работники ТЦК и СП допустили техническую ошибку при заполнении мобилизационного распоряжения. Также они не зафиксировали отказ от прохождения службы в армии.

В результате жителя Закарпатья отпустили на свободу. Однако на приговор еще может быть подана апелляционная жалоба.