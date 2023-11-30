Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров. Проверки начнутся с 1 декабря 2023 года.

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В Закарпатье будут проверять документы у граждан

В Закарпатской областной военной администрации подчеркнули, что меры по проверке документов осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного Кабмином.

Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года, до завершения военного положения в Украине,

– говорится в сообщении Закарпатской ОВА.

Кроме того, в ОВА отметили, что совместным приказом главы областной военной администрации и начальника областного ТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области. Именно эти люди должны определять уполномоченные лица, которые будут осуществлять проверку документов.

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