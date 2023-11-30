Это решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров. Проверки начнутся с 1 декабря 2023 года.
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В Закарпатье будут проверять документы у граждан
В Закарпатской областной военной администрации подчеркнули, что меры по проверке документов осуществляются в соответствии с порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного Кабмином.
Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года, до завершения военного положения в Украине,
– говорится в сообщении Закарпатской ОВА.
Кроме того, в ОВА отметили, что совместным приказом главы областной военной администрации и начальника областного ТЦК и СП назначены коменданты районов и городов Закарпатской области. Именно эти люди должны определять уполномоченные лица, которые будут осуществлять проверку документов.
В Харьковской области будут проверять документы в ТРЦ
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 23 ноября рассказал, что он провел заседание Совета обороны, где обсудил срочные вопросы, касающиеся ситуации в области. Одним из них было усиление контроля за мобилизационными мероприятиями.
- Да, в Харьковской области усилят проверку документов. Их будут проверять в развлекательных центрах области.
- Синегубов также подчеркнул, что мобилизация в Харьковской области должна производиться исключительно с соблюдением всех требований действующего законодательства нашего государства.
- Мобилизационные мероприятия планируют усилить и в Херсонской области. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 18 ноября заявил, что в области планируют также искать скрывающихся от военной службы людей.
- Будут искать уклонистов в Херсонской области полицейские. Кроме того, на блокпостах будут проверять, не проигнорировал ли военнообязанный полученную ранее повестку от работников ТЦК и СП.