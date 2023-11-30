Це рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів. Перевірки почнуться з 1 грудня 2023 року.

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У Закарпатті перевірятимуть документи у громадян

У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що заходи з перевірки документів здійснюються відповідно до порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого Кабміном.

Зміни діятимуть від завтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні,

– мовиться у дописі Закарпатської ОВА.

Крім того, в ОВА зазначили, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника обласного ТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Саме ці люди мають визначать уповноважених осіб, які здійснюватимуть перевірку документів.

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