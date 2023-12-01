На суді чоловік заявив, що повістки не отримував та не ухилявся від служби в ЗСУ. Про це мовиться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

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Що відомо про інцидент

Згідно з даними суду, жителя Закарпаття 26 лютого 2022 року визнали придатним до служби в армії та вручили повістку, проте він не прийшов до пункту збору. Через це на нього подали до суду.

Чоловік на суді пояснив, що 26 лютого 2022 року він повернувся з Києва, де був на заробітках. Того дня у приміщенні магазину його затримала поліція та відвезла до військкомату.

Там ВЛК визнала його придатним до служби в армії. За словами закарпатця, він не проходив медичної комісії, його лише запитали, чи хворіє він. Той їм сказав, що у нього "вроджена вада серця та проблеми із психікою" і що перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Після цього чоловіка відпустили додому та сказали прийти до ТЦК наступного дня. Призовник наполягав, що жодного офіційного документа йому не давали.

Натомість представник ТЦК заявляв, що чоловіку вручили мобілізаційне розпорядження, але той відмовився від служби в армії.

Яке рішення ухвалив суд

Під час розгляду справи суд встановив виправдав чоловіка. Суддя виявив, що працівники ТЦК і СП припустились технічної помилки під час заповнення мобілізаційного розпорядження. Також вони не зафіксували відмову чоловіка від проходження служби в армії.

У підсумку жителя Закарпаття відпустили на волю. Однак на вирок ще може бути подана апеляційна скарга.