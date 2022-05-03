Находиться в месте безопасности нужно, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

Заметьте Приговор Цареву и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69 день войны

Об опасности предупреждают жителей:

Волынской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой области;

Ровненской области;

Буковины;

Закарпатья.

В то же время, уже через короткий промежуток времени в городах началась серия "отбоев".

Что происходит в Украине 3 мая

Потери захватчиков

Украина уже 69 дней противостоит российским захватчикам. Украинские защитники и защитницы освобождают населенные пункты и наносят врагу значительные потери. По состоянию на 3 мая количество ликвидированных оккупантов составляет уже 24 200 человек.

Выступление Зеленского и Джонсона в Раде

Впервые от 2 февраля в Верховной Раде выступил президент Владимир Зеленский. Нардепы встретили украинского лидера овациями.

Кроме того, перед парламентом выступил премьер-министр Борис Джонсон. Он заявил, что Украина непременно победит, и это будет время славы украинцев. Джонсон подчеркнул: санкции против России не были введены вовремя. Премьер-министр Великобритании признал, что это оказалось большой ошибкой.

Во время выступления перед Верховной Радой Джонсон также объявил о новом оружии для Украины, а также о средствах защиты на 3 миллиона фунтов стерлингов.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку. Украинский лидер отметил, что Киев и Лондон прошли путь от партнеров к друзьям.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку. Украинский лидер отметил, что Киев и Лондон прошли путь от партнеров до друзей.

Также Зеленский обратился к украинским народным избранникам. Он призвал их работать для народа и победы.

Рада запретила деятельность пророссийских партий

Верховная Рада запретила деятельность в Украине пророссийских партий. "За" проголосовали 330 нардепов. В частности, под запрет попадут политические силы, которые:

отрицают вооруженную агрессию России в сторону Украины;

аннексию украинских территорий;

оправдывают нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Российские оккупанты начали штурм "Азовстали"

Российские захватчики 3 мая приступили к штурму "Азостали". Это произошло после того, как враг несколько часов бомбил завод. Никаких других деталей пока нет.

Важно – оккупанты начали штурм "Азовстали": смотрите видео