Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя, повідомляє 24 канал.

Зауважте Вирок Царьову й виступи Джонсона та Зеленського в Раді: основне за 69 день війни

Наразі про небезпеку попереджають жителів:

Волинської області;

Львівської області;

Тернопільської області;

Івано-Франківської області;

Хмельницької області;

Рівненської області;

Буковини;

Закарпаття.

Водночас вже через короткий проміжок часу у містах почалася серія "відбоїв".

Що відбувається в Україні 3 травня

Втрати загарбників

Україна вже упродовж 69 днів протистоїть російським загарбникам. Українські захисники та захисниці звільняють населені пункти та завдають ворогу значних втрат. Станом на 3 травня кількість ліквідованих окупантів становить вже 24 200 осіб.

Виступ Зеленського та Джонсона у Раді

Вперше від 24 лютого у Верховній Раді виступив президент Володимир Зеленський. Нардепи зустріли українського лідера оваціями.

Окрім того, перед парламентом виступив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він заявив, що Україна неодмінно переможе, і це буде годиною слави українців. Джонсон наголосив: санкції проти Росії не ввели вчасно. Прем'єр-міністр Великої Британії визнав, що це виявилось великою помилкою.

Під час виступу перед Верховною Радою Джонсон також оголосив про постачання нової зброї для України, а також засобів захисту на 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку. Український лідер зауважив, що Київ та Лондон пройшли шлях від партнерів до друзів.

Також Зеленський звернувся до українських народних обранців. Він закликав їх працювати для народу та перемоги.

Рада заборонила діяльність проросійських партій

Верховна Рада заборонила діяльність в Україні проросійських партій. "За" проголосували 330 нардепів. Зокрема, під заборону потраплять політичні сили, які:

заперечують збройну агресію Росії у бік України;

анексію українських територій;

виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

Російські загарбники 3 травня розпочали штурм "Азовсталі". Це відбулося після того, як ворог декілька годин бомбардував завод. Жодних інших деталей наразі немає.

Важливо – окупанти розпочали штурм "Азовсталі": дивіться відео