На Запорожье прогремели взрывы: регион атакуют вражеские БПЛА

В Запорожской области вечером 25 марта прогремели взрывы. До этого в регионе объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смотрите также В небе над Украиной снова летают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога

Что известно о взрывах в Запорожской области?

По Запорожской области тревогу объявили в 20:35. Глава ОВА Иван Федоров писал о движении вражеских беспилотников.

Внимание! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области!

– написал Федоров.

В 20:40 тревогу также объявили и в самом Запорожье. В 21:26 глава Запорожской ОВА снова предупредил об угрозе ударных беспилотников. Впоследствии в регионе прогремели взрывы.

"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – написал Иван Федоров в 21:34.

О том, что в некоторых районах Запорожья раздались звуки взрывов, сообщали также и корреспонденты Суспильного.

