На Запорожье прогремели взрывы: регион атакуют вражеские БПЛА
- В Запорожской области вечером 25 марта прогремели взрывы после объявления тревоги из-за вражеских беспилотников.
- Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе ударов и призвал оставаться в безопасных местах.
В Запорожской области вечером 25 марта прогремели взрывы. До этого в регионе объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно о взрывах в Запорожской области?
По Запорожской области тревогу объявили в 20:35. Глава ОВА Иван Федоров писал о движении вражеских беспилотников.
Внимание! Угроза ударных беспилотников по Запорожской области!
– написал Федоров.
В 20:40 тревогу также объявили и в самом Запорожье. В 21:26 глава Запорожской ОВА снова предупредил об угрозе ударных беспилотников. Впоследствии в регионе прогремели взрывы.
"Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – написал Иван Федоров в 21:34.
О том, что в некоторых районах Запорожья раздались звуки взрывов, сообщали также и корреспонденты Суспильного.
