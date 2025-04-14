Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Ивана Федорова.

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Взрывы в Запорожье

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Тревогу на Запорожье объявили в 22:06. Вскоре в Федоров сообщил жителям региона об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов).

Уже в 22:21 он проинформировал о том, что в области раздаются взрывы.

Взрывы в Запорожской области,

– написал он.

Чиновник призвал оставаться в безопасных местах.

Сейчас больше подробной информации о взрывах в Запорожье нет. По состоянию на 22:32 в области все еще продолжается тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что вечером 14 апреля в Сумах прогремел взрыв. После этого стало известно о приходе баллистики вражеских сил в черте города.