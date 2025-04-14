Про це пише 24 Канал з посиланням на главу ОВА Івана Федорова.

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Вибухи на Запоріжжі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Тривогу на Запоріжжі оголосили о 22:06. Невдовзі в Федоров повідомив жителів регіону про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Вже о 22:21 він проінформував про те, що в області лунають вибухи.

Вибухи у Запорізькій області,

– написав він.

Посадовець закликав залишатися у безпечних місцях.

Наразі більше детальної інформації про вибухи на Запоріжжі немає. Станом на 22:32 в області все ще триває тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що ввечері 14 квітня в Сумах пролунав вибух. Після цього стало відомо про прихід балістики ворожих сил в межах міста.