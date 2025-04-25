Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова. Заметим, что на момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что об этом известно

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 22:16. Воздушные силы сообщали о угрозе ударных беспилотных летательных аппаратов для региона. В 22.37 опасность объявили и для областного центра. Позже сообщили о работе ПВО.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал Иван Федоров.

В связи с этим местные могут иногда слышать взрывы. Заметим, что через три минуты после сообщения о работе сил противовоздушной обороны в регионе, Воздушные силы предостерегли о "Шахедах", летевших в направлении Запорожья.

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