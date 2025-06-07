Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрыве в Запорожье

Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 11:55. Уже через две минуты Федоров сообщил о работе ПВО и призвал не покидать укрытие до отбоя.

Заметим, что в 11:51 в Воздушных силах предупреждали о разведывательном БпЛА противника на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Военные добавили, что он может быть наводчиком вражеских средств поражения.

Отбой в Запорожской области объявили в 12:02.

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Напомним, что враг также нанес самый массированный, с начала полномасштабного вторжения, удар по Харькову. Всего по городу выпустили более 50 "Шахедов", ракеты и КАБы.