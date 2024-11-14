24 Канал пишет со ссылкой на заявление спикера в эфире телемарафона, что ежесуточно враг выпускает до 350 дронов-камикадзе, около 300 раз стреляет из артиллерии.
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Что происходит в Запорожье
Ежедневно у нас есть и ракетные удары, и удары авиационные с применением управляемых авиационных бомб и неуправляемых авиационных ракет. А также у нас продолжаются штурмы на некоторых направлениях, в частности, на Времовском, Ореховском и Приднепровском, где враг пытается взять под контроль островную зону Днепра,
– рассказал спикер.
Владислав Волошин уточнил, что сейчас Россия проводит штурмовые действия на Веремовском направлении.
"Враг идет в несколько волн, и это уже не так называемые м****и штурмы... Враг несколько месяцев готовил на полигонах эти штурмовые группы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", – рассказал спикер.
По его словам, враг сначала несколько дней подряд в штурмах применял бронетехнику, чтобы поддержать действия штурмовой пехоты. Сейчас технику Россия использует, чтобы подвести как можно ближе к нашим позициям эту группу штурмовой пехоты.
Далее российская пехота десантирует и пытается вклиниться, захватить одну-две траншеи. После чего идут группы закрепления.
Спикер Владислав Волошин отметил, что к этим штурмам враг отнесся более серьезно, чем к мясным штурмам, которые были на других направлениях фронта.