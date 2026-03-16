На Запорожье россияне убили почтальона, которая получила награду от Минобороны

В результате атаки БпЛА в Запорожской области погибла бывшая работница Укрпочты Наталья Рогозная. Российские войска атаковали ее дроном в собственном дворе.

Трагическую весть сообщила пресс-служба пресс-службы Укрпочты.

Что известно о трагедии в Запорожье?

Наталья Рогозная была бывшей руководительницей Ореховского отделения Укрпочты, которое 18 февраля закрыли из-за ситуации с безопасностью.

По словам представителей Укрпочты, женщине предложили переезд, чтобы продолжить свою работу в другом регионе, однако она приняла решение остаться в родном городе.

Наталья была настоящим символом несокрушимости Орехова. Почти год она работала без света, впоследствии – в подвальных помещениях под постоянной угрозой обстрелов, но несмотря на это отказывалась оставлять своих клиентов. Несмотря на опасность, она ежедневно преодолевала путь к работе, чтобы люди вовремя получали пенсии и письма,

– говорится в сообщении.

За свою работу и самоотверженный вклад Наталья Рогозная в 2024 году получила награду Министерства обороны Украины "За содействие обороне".

Наталья Рогозная имела награду от Минобороны / Фото: Укрпочта

Известно, что трагедия произошла 8 марта: враг атаковал женщину дроном прямо в ее собственном дворе. Впоследствии спасатели достали Наталью из-под завалов разрушенного дома и четыре дня врачи боролись за ее жизнь.

К сожалению, 12 марта сердце женщины перестало биться.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Рогозной. Светлая память!

