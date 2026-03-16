На Запорожье россияне убили почтальона, которая получила награду от Минобороны
- В Запорожской области в результате атаки российского дрона погибла Наталья Рогозная, бывшая работница Укрпочты, которая получила награду от Минобороны.
- Женщина осталась в родном городе Орехов, несмотря на опасность, и погибла 8 марта в собственном дворе.
В результате атаки БпЛА в Запорожской области погибла бывшая работница Укрпочты Наталья Рогозная. Российские войска атаковали ее дроном в собственном дворе.
Трагическую весть сообщила пресс-служба пресс-службы Укрпочты.
Что известно о трагедии в Запорожье?
Наталья Рогозная была бывшей руководительницей Ореховского отделения Укрпочты, которое 18 февраля закрыли из-за ситуации с безопасностью.
По словам представителей Укрпочты, женщине предложили переезд, чтобы продолжить свою работу в другом регионе, однако она приняла решение остаться в родном городе.
Наталья была настоящим символом несокрушимости Орехова. Почти год она работала без света, впоследствии – в подвальных помещениях под постоянной угрозой обстрелов, но несмотря на это отказывалась оставлять своих клиентов. Несмотря на опасность, она ежедневно преодолевала путь к работе, чтобы люди вовремя получали пенсии и письма,
– говорится в сообщении.
За свою работу и самоотверженный вклад Наталья Рогозная в 2024 году получила награду Министерства обороны Украины "За содействие обороне".
Известно, что трагедия произошла 8 марта: враг атаковал женщину дроном прямо в ее собственном дворе. Впоследствии спасатели достали Наталью из-под завалов разрушенного дома и четыре дня врачи боролись за ее жизнь.
К сожалению, 12 марта сердце женщины перестало биться.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Рогозной. Светлая память!
Враг продолжает бить по Запорожью: последние новости
В ночь на 16 марта под вражеским ударом оказалось Запорожье. В частном секторе города, в частности, есть разрушенные и поврежденные дома, произошел пожар. Известно об одной погибшей женщине, еще две женщины ранены – они находятся под наблюдением медиков.
По предварительной информации, под завалами до сих пор могут оставаться люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
Кроме того, в результате удара обесточены более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.