Трагічну звістку повідомила пресслужба Укрпошти.

Читайте також Повітряні сили заявили про нетипову атаку: скільки російських БпЛА збили та де ще є загроза

Що відомо про трагедію на Запоріжжі?

Наталія Рогозна була колишньою очільницею Оріхівського відділення Укрпошти, яке 18 лютого закрили через безпекову ситуацію.

За словами представників Укрпошти, жінці запропонували переїзд, щоб продовжити свою роботу в іншому регіоні, однак вона прийняла рішення залишитися в рідному місті.

Наталія була справжнім символом незламності Оріхова. Майже рік вона працювала без світла, згодом – у підвальних приміщеннях під постійною загрозою обстрілів, але попри це відмовлялася залишати своїх клієнтів. Не зважаючи на небезпеку, вона щодня долала шлях до роботи, аби люди вчасно отримували пенсії та листи,

– йдеться в повідомленні.

За свою роботу та самовідданий внесок Наталія Рогозна у 2024 році отримала відзнаку Міністерства оборони України "За сприяння обороні".

Наталія Рогозна мала відзнаку від Міноборони / Фото: Укрпошта

Відомо, що трагедія сталася 8 березня: ворог атакував жінку дроном просто у її власному дворі. Згодом рятувальники дістали Наталію з-під завалів зруйнованого будинку й чотири дні лікарі боролися її життя.

На жаль, 12 березня серце жінки перестало битися.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Рогозної. Світла пам'ять!

Ворог продовжує бити по Запоріжжю: останні новини