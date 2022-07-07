Больше всего оккупанты боятся ударов ВСУ реактивными системами залпового огня Himars. Об этом сообщают в Запорожской военной администрации 7 июля.

Обратите внимание россия истощается – у нее есть силы атаковать только на одном направлении фронта, – Данилов

Массово бегут, потому что боятся новых ударов ВСУ

По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, у армии оккупанта началась паника,

– говорится в сообщении.

русские военные массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники. Поэтому на оккупированные территории Запорожской области прибыло подразделение ФСБ России. Они производили обыски из-за факта дезертирства около 30 российских военнослужащих, покинувших места дислокации подразделений.

Ситуация на Запорожье прошедших суток

В Запорожском направлении ситуация за сутки 6 июля существенно не изменилась. Враг улучшает тактическое положение и пытается обнаружить слабые места подразделений ВСУ.

Враг совершил 44 обстрела позиций украинских защитников, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. По данным полиции, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Преображенки, Гуляйполя, Орехова, Плавней, Таврического.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на утро 7 июля: видео