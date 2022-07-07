Найбільше окупанти бояться ударів ЗСУ реактивними системами залпового вогню HIMARS. Про це повідомляють у Запорізькій військовій адміністрації 7 липня.

Зверніть увагу росія виснажується – вона має сили атакувати тільки на одному напрямку фронту, – Данілов

Масово втікають, тому що бояться нових ударів ЗСУ

За інформацією української розвідки, після ураження Збройними Силами України військових об'єктів окупантів з високоточної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області в армії окупанта розпочалася паніка,

– мовиться в повідомленні.

Російські військові масово покидають склади та бази зберігання озброєння і військової техніки. Через те на окуповані території Запорізької області прибув підрозділ фсб росії. Вони робили обшуки через факт дезертирства близько 30 російських військовослужбовців, що залишили місця дислокації підрозділів.

Ситуація на Запоріжжі минулої доби

На Запорізькому напрямку ситуація за добу 6 липня суттєво не змінилася. Ворог покращує тактичне становище та намагається знайти слабкі місця підрозділів ЗСУ.

Так, росія здійснила 44 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За даними поліції, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Преображенки, Гуляйполя, Оріхова, Плавнів, Таврійського.

Зверніть увагу – оперативна інформація від Генштабу про ситуацію на фронті станом на ранок 7 липня: відео