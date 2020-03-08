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      На 8 марта в школах оккупированного Крыма устроили милитарщину с "Лебединым озером"

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      Оккупанты даже на праздник 8 марта не брезгуют промывать мозги школьников своей пропагандой. Так, в нескольких школах провели "милитарно-патриотические" мероприятия, которые трудно уложить хоть в какие-то рамки.

      В Симферополе, например, в школе №18 провели соревнование "А ну-ка, девушки". Однако, в отличие от советского телешоу, из которого одолжили название этого соревнования, девушки хвалилсь милитарными делами, а не теми, к которым имеют талант. Фото с такого "праздника" опубликовали в твиттере.

      Прочитайте Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника

      Так, в школе организовали "полевую кухню" и соревнования по военной подготовке. Ну и конечно, нарядили в камуфляж с российскими шевронами. Победительницам подарили европейскую шоколадку "Милка".


      Полевая кухня в бронежилетах – очень празднично / Фото из твиттера "Крымская Жужелица"


      Салат с крабами от "Юнармии" / Фото из твиттера "Крымская Жужелица"

      В Джанкойском районе на 8 марта для девочек парни в матросках и завернутые в поролон, станцевали "Лебединое озеро". Девушки одевали бумажных кукол в униформу русской армии, за что получили по открыточке.

       

      Танец лебедей в камуфляже, фото из твиттера / "Крымская Жужелица"

      "Никогда еще детство не было таким веселым", – иронизируют пользователи в комментариях.

       

      Поздравления с 8 марта учительнице в прозе и стихах
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости России Курьезные новости 8 марта Сімферополь Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
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