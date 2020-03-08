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      На 8 березня в школах окупованого Криму влаштували мілітарщину з "Лебединим озером"

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      Мілітарне 8 березня у Криму / з твіттера Крымская Жужелица

      Окупанти навіть на свято 8 березня не гребують промивати мізки школярів своєю пропагандою. Так, у декількох школах провели "мілітарно-патріотичні" заходи, які важко вкласти хоч у якісь рамки.

      У Сімферополі, наприклад, у школі №18 провели знагання "А нумо, дівчата". Однак, на відміну від радянського телешоу, з якого позичили назву цього змагання, дівчата хизувалися мілітарними справами, а не тими, до яких мають хист. Фото з такого "свята" опублікували у твітері.

      Прочитайте Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята

      Так, в школі організували "польову кухню" і змагання з військової підготовки. Ну і звісно, вбрали у камуфляжі з російськими шевронами. Переможницям подарували європейську шоколадку "Мілка".


      Польова кухня у бронежилетах – дуже святково / Фото з твітеру "Кримская Жужелица"


      Салат з крабами від "Юнармии" / Фото з твітеру "Кримская Жужелица"

      У Джанкойському районі на 8 березня для дівчаток хлопці в матросках і загорнуті у поролон, станцювали "Лебедине озеро". Дічата одягали паперових ляльок в однострої російської армії, за що отримали по листівочці.


      Танець лебедів у камуфляжі Фото з твітеру / "Кримская Жужелица"

      "Ніколи ще дитинство не було таким веселим", – іронізують користувачі у коментарях.

       

      Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Росії Курйозні новини 8 березня Сімферополь Анексія Криму Новини Криму Новини політики
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