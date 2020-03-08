На 8 березня в школах окупованого Криму влаштували мілітарщину з "Лебединим озером"

Окупанти навіть на свято 8 березня не гребують промивати мізки школярів своєю пропагандою. Так, у декількох школах провели "мілітарно-патріотичні" заходи, які важко вкласти хоч у якісь рамки.

У Сімферополі, наприклад, у школі №18 провели знагання "А нумо, дівчата". Однак, на відміну від радянського телешоу, з якого позичили назву цього змагання, дівчата хизувалися мілітарними справами, а не тими, до яких мають хист. Фото з такого "свята" опублікували у твітері.

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Так, в школі організували "польову кухню" і змагання з військової підготовки. Ну і звісно, вбрали у камуфляжі з російськими шевронами. Переможницям подарували європейську шоколадку "Мілка".



Польова кухня у бронежилетах – дуже святково / Фото з твітеру "Кримская Жужелица"



Салат з крабами від "Юнармии" / Фото з твітеру "Кримская Жужелица"

У Джанкойському районі на 8 березня для дівчаток хлопці в матросках і загорнуті у поролон, станцювали "Лебедине озеро". Дічата одягали паперових ляльок в однострої російської армії, за що отримали по листівочці.



Танець лебедів у камуфляжі Фото з твітеру / "Кримская Жужелица"

"Ніколи ще дитинство не було таким веселим", – іронізують користувачі у коментарях.

Окупований Сімферополь, школа загального режиму №18. Військове 8 березня команди місцевого путлєр'югенду відзначили веселими змаганнями «А ну-ка, дівчини-2020». Ніколи ще в історії сучасного російського рейху дитинство не було таким щасливим, як при товариші Пугабе! pic.twitter.com/QywnKdoTCY — Крымская Жужелица (@crimea2042) March 7, 2020