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      На админгранице с Крымом оккупанты задержали правозащитника: детали

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      Оккупанты задержали правозащитника Абдурешита Джеппарова
      Оккупанты задержали правозащитника Абдурешита Джеппарова / radiosvoboda.org

      Российские оккупационные силовики задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Крымского татарина задержали, когда он пытался выехать из Крыма на материковую часть Украины.

      Абдурешита Джеппарова российские силовики задержали уже не впервые, рассказал адвокат Маммет Мамбетов в комментарии "Крым.Реалии".

       К слову: У украинского политзаключенного в оккупированном Крыму диагностировали рак

      "Российские пограничники держат правозащитника уже более часа", – подчеркнул Мамбетов.

      Оккупационные силовики пока воздерживаются от официальных комментариев относительно задержания правозащитника. В прошлый раз его задержали в начале октября. Тогда он так же пытался пересечь админграницу и попасть в Херсонскую область.

      Сколько украинцев до сих пор незаконно удерживает Россия?
      В плену России до сих пор незаконно содержатся более 100 пленных. Большинство из них – крымские татары, которых оккупанты начали преследовать за общественную позицию после незаконной аннексии Крыма.

      Українці в полоні Росії
      Сколько украинцев до сих пор остаются в плену России / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары
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