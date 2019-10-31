На адмінмежі з Кримом окупанти затримали правозахисника: деталі

Російські окупаційні силовики затримали кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова. Кримського татарина затримали, коли він намагався виїхати з Криму на материкову частину України.

Абдурешита Джеппарова російські силовики затримали вже не вперше, розповів адвокат Маммет Мамбетов у коментарі "Крим.Реалії".

До слова: В українського політв'язня в окупованому Криму діагностували рак

"Російські прикордонники тримають правозахисника вже понад годину", – підкреслив Мамбетов.

Окупаційні силовики поки утримуються від офіційних коментарів щодо затримання правозахисника. Попереднього разу його затримали на початку жовтня. Тоді він так само намагався перетнути адмінмежу і потрапиди до Херсонської області.

Скільки українців досі незаконно утримує Росія?У полоні Росії досі незаконно утримуються понад 100 бранців. Більшість з них – кримські татари, яких окупанти почали переслідувати за громадську позицію після незаконної анексії Криму.



Скільки українців досі залишаються в полоні Росії / інфографіка 24 каналу